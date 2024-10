Mónica Sánchez y Daniel Sacro se lucieron juntos por primera vez

"Como yo soy bien volada, cuando veo algo que me gusta lo sigo porque si no después me olvido. Para que la página vuelva a aparecer. Eran solamente frases llenas de humor y ternura; y era de él. Un día recibo un mensaje, un pequeño dibujito de mi rostro y dije '¿así me ve?'", agregó Mónica Sánchez, dejando en shock a Verónica Linares.