Milena Zárate lanzó indirecta a Edwin Sierra por polémico video de Pilar Gasca.

"Todo cae por su propio peso y cada quien demuestra lo que es. Las caretas tarde o temprano se caen porque al final no podemos luchar contra lo que somos. Y saber que siempre supe por qué no, y lo que falta. Me pregunto si no le dará remordimiento de conciencia perder 7 años de su propia sangre por dar prioridad a esto, qué pena", se lee en la publicación.