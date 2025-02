Michelle Soifer terminó sin ceja tras juego acuático

Michelle Soifer sorprendió a todos al interrumpir uno de los juegos de EEG para comunicarles a los conductores que se le borró una ceja al caerle agua en pleno circuito. "(¿Se te ha borrado o se te ha caído?) Se me ha borrado. Hoy no ha sido mi vida. Bueno antes muerta que sencilla y mira cómo me tuve que hacer la ceja. Algo es algo", comentó.