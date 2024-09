Michelle Soifer le da bendición a Rosángela Espinoza y Zumba.

Michelle Soifer no dudó en dar su bendición a Zumba y Rosángela Espinoza si la pareja se da otra oportunidad en el amor. "Acá respira amor, se respira pasión, remember y la verdad yo me siento feliz de ver cómo le brillan los ojos a Rose. Sí, porque Rose yo lo conozco hace años y nunca la he visto tan feliz. Nunca la he visto con tan buena vibra, ahora viene sonriente, saluda a todos, a los camarógrafos, eso es amor", sentenció.