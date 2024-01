Melissa Paredes y Anthony Aranda responden así a usuaria que criticó su ruptura

Melissa Paredes y Anthony Aranda no se quedaron callados cuando una usuaria los acusó de haber inventado su separación para tener más niños inscritos en su academia de baile. Y es que la modelo compartió un Tiktok al lado del bailarín a una semana de su ruptura, generando fuertes rumores de una reconciliación. Por ello, muchos no dudaron en criticarlos. "Más armani, les falta alumnos en su academia", escribió la internauta y a lo que ambos no dudaron en defenderse.