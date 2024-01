Melissa Paredes se lució sin anillo de compromiso luego de anunciar ruptura

Melissa Paredes anunció el fin de su relación con Anthony Aranda este 19 de enero y no dudó en grabarse en las historias de su cuenta de Instagram sin su anillo de compromiso. La actriz se lució sin su sortija mientras tomaba un café y comía un croissant. En todo momento no dejó de mostrar sus manos sin la joya que le dio el bailarín. Además, puso la canción 'Qué chimba de vida' de Karol G como fondo. Todo parece indicar que la exreina de belleza no dará marcha atrás en su separación.