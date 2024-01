Anthony Aranda grita su amor por Melissa Paredes con románticas fotos

Melissa Paredes no tardó para también compartir imágenes junto a Anthony Aranda y su pequeña hija con un tierno mensaje. "Un día familiar, hermoso con mis amores. La felicidad está en esos pequeños momentos que marcan para toda la vida. Me haces muy feliz amor y sé que tenemos cosas que mejorar, pero juntos podemos hacerlo. No hay nada mejor que estar juntitos", escribió.