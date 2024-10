Melissa Loza opina sobre coqueteos de Rosángela Espinoza y Piero

Rosángela Espinoza acusó a Melissa Loza de jugar bruscamente contra ella en las competencias. "Tanto te quejabas de que no empujen y mira lo que haces. Tú sabes perfectamente con quién lo haces. Me has golpeado y queda en tu conciencia", dijo la influencer y a lo que la combatiente negó "jugar sucio".