¿Melissa Klug y Jesús Barco distanciados? Este mensaje enciende las alarmas

Jesús Barco encendió las alarmas de un posible distanciamiento de Melissa Kug al no mostrarse juntos en redes sociales desde hace varios días. Asimismo, ambos comparten en sus cuentas mensajes y frases que dan a entender que algo anda mal en su relación. La empresaria señaló que iniciará desde 0 el 2024, mientras que el futbolista compartió una foto con su bebé recién nacida sin mencionarla y publicó una imagen con curiosas palabras. "Nunca me voy a olvidar de quién me dio la mano cuando se me caía el mundo".