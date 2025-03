Melissa Klug se pronunció sobre supuesta ruptura con Jesús Barco.

Melissa Klug aclaró que no está distanciada o peleada con Jesús Barco y reveló el verdadero motivo que no se sigan en sus redes sociales. "Me da risa lo que dejan entrever, no estamos peleados, lo que pasa es que Jesús no tiene Instagram, tuvo un problema con sus redes sociales. Si entras (a la plataforma), te puedes fijar, pero bueno, qué puedo hacer. Estamos muy bien, tranquilos y felices", acotó a Trome.