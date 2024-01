Mateo Garrido Lecca reveló detalles de su boda con Verónica Álvarez.

Mateo Garrido Lecca se mostró emocionado al contar detalles de su matrimonio con su novia Verónica Álvarez. "Me voy a casar con Verónica en abril. Ella es una chica maravillosa y hasta ahora no sé cómo me dio bola y mientras no se de cuenta durante los próximos 40 años, todo bien. Será en el campo, en Pachacamac y en abril. La verdadera coreografía será la mía", expresó el actor de "Súper Ada".