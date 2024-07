Mario Irivarren y sus gritos de susto al pasear por las Cataratas del Iguazú

Onelia Molina se mostró muy contenta con los regalos que recibió de Mario Irivarren por su cumpleaños. "Me regalo un corazón, un perrito que me encantó y un dije de la familia", contó la guerrera, mientras que el modelo contó más detalles. "Todo lo del cumpleaños ha sido comprado por mí. Yo me encargué de la torta y las rosas. (También le regalé) unos zapatos y un poco de todo de lo que se me ocurrió en ese momento", agregó.