Mario Irivarren se defiende por comentario al revelar cuánto gana

Mario Irivarren se mostró incómodo cuando le preguntaron si asistiría a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. El integrante de Esto es guerra aseguró que prefiere no opinar y así evitar polémica. "(¿No vas a ir al matrimonio de Alejandra, no?) No hablo de ese tema. (¿Prefieres alejarte de eso?) No hablo de temas polémicos para no generar polémicas en mi vida", expresó.