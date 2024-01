¿Korina Rivadeneira y Mario Hart se casarán este 2024? Esto reveló la actriz

Luego de que Alejandra Baigorria y Said Palao se comprometieran, Korina Rivadeneira fue consultada por su boda con Mario Hart para este 2024. Como se recuerda, la justicia peruana anuló su matrimonio civil en Huaral y muchos se han preguntado cuándo volverán a contraer nupcias. La actriz señaló que siempre ha llamado 'esposo' al piloto y que por el momento no tienen planes de realizar una boda. "No hemos hablado de eso todavía", sentenció.