Mario Hart apoya a Korina Rivadeneira y estalla contra Nicolás Maduro

“Me vine a Argentina en estas fechas porque era la única que Mario tenía libre. Estoy tan arrepentida de no haber previsto esto porque me siento ajena a todo lo que estoy viviendo acá. No he tenido ningún momento con Mario porque mi corazón y mi mente están en Venezuela. Siento impotencia, así como todos mis compatriotas. Es raro porque yo no puedo hacer nada (…) Estoy publicando, tratando de informar, aunque quisiera hacer más", dijo la modelo rompiendo en llanto.