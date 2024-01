María Pía Copello se conmovió con carta de su hija: "Tengo a los mejores padres"

María Pía Copello contó en sus redes sociales que su pedida de mano fue un poco accidentada. "Yo me había tomado como unas 10 piñas coladas y estaba empalagadísima. Empecé a llorar y decirle que no se quiere casar conmigo, que si se quisiera casar conmigo ya me hubiera dicho. Él se mataba de la risa y me daba más cólera. Me da una piña colada y le dije que ya no quería más, quería su trago. Él, inteligente, me dice 'si no te acabas tu piña colada, no te doy mi trago'. Tomo y ahí estaba el anillo, casi me muero", señaló.