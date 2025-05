Luigui Carbajal se convirtió en papá tras 23 años y mostró foto

Dorita Orbegoso se despidió de las conductoras de América Hoy, pero un detalle generó muchas especulaciones en vivo ya tuvieron que esperar que la artista abandone el set por uno de los espacios pues Luigui Carbajal iba a hacer su ingreso al magazine. Esto generó dudas si es que el cantante habría pedido no cruzarse con su expareja. "No, yo no soy estrella para pedir, no, no, nada que ver. Pero si se puede evitar sería bueno", dijo.