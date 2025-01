Luigui Carbajal demandará a Roly Ortiz y él le responde así.

Tras las declaraciones del fundador de Skándalo, Roly Ortiz, quien acusó a Luigui Carbajal de gestionar de manera irregular las ganancias del concierto y que esto habría provocado la pelea con Ricky Trevitazo, Carbajal desmintió a Ortiz y aseguró que tomará acciones legales. "Tendrá que demostrar todo lo que ha dicho. Yo no maltraté a nadie, yo no soy así y todos me conocen", expresó a Trome.