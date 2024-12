¿Luciana Fuster y Juan Morelli terminarán? "No hay buen final"

Jhan Sandoval también explicó que Luciana Fuster no estaría del todo satisfecha de sus sentimientos hacia el productor musical colombiano: “Ahora, se puede ver algo muy bonito alrededor de esta relación, que no va a ser necesariamente así en cuatro paredes, y no es que sean tóxicos, no es que de alguna forma la pase mal, pero no le veo el enganche emocional que tiene que demostrar”.