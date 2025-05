Luciana Fuster no dudó en preparar una tierna sorpresa a Juan Morelli para comenzar su cumpleaños. El cantante no dejó de presumir en las historias de su cuenta de Instagram el tierno detalle de la modelo, quien colocó un cartel de "Happy birthday (Feliz cumpleaños)" en su pared y sobre el mueble se pudo ver varios regalos envueltos. Todo parece indicar que la reina de belleza no escatimó en gastos para engreír a su pareja.