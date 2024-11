¿Luciana Fuster sigue soltera tras relación con Patricio Parodi?

Leysi Suárez asistió a la inauguración de la tienda de ropa en Gamarra de Luciana Fuster y lo que le llamó la atención fue el ramo de flores que se vio en el reciento. La conductora no dudó en consultarle a la modelo si se lo había enviado un fan o pretendiente. "No, no son flores de equipo, son flores de la gente de Gamarra, cercana, muy lindas", aclaró.