Luciana Fuster ganó Miss Grand: Hermanas de Patricio Parodi dedicaron contundente mensaje

"Y lo peor de todo es que invitan cosas. No volvamos algo lindo en ataques ni porque 'no haces esto' y 'no hiciste lo otro' cuando ni siquiera saben lo que pasa atrás de aquí. Amor y paz, mi gente", finaliza el mensaje de Mafo y Mafer para sus detractores. Al parecer, las hermanas aclararon que no mantienen ninguna enemistad con nadie.