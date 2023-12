Luciana Fuster en EEG: Así opinaron sus compañeras tras su regreso triunfal

Onelia Molina fue la primera en opinar sobre el regreso de la novia de Patricio Parodi: “Me parece increíble, a Luciana la conocí en el programa y me parece una de las pocas chicas con las que he podido tener esa conexión al igual que con Karen, me parece una linda chica, ha trabajado durísimo por esto y recontra bien ganado el puesto y la corona que hoy día tiene”