"Realmente entiende y sabe en lo que estoy ahora. Sí, me quisiera acompañar y si fuera por Pato me acompañaría, pero es un tema de espacios, trabajo y tiempos. Sería egoista de mi parte decirle que venga acá conmigo y no hagas nada, solo acompáñame porque él tiene una vida acá y un trabajo", aclaró la modelo peruana.