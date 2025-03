Kukuli Morante, "Gladys", presentó a su verdadero Miguel Ignacio

Frente a la pregunta sobre una futura boda tras su tiempo de relación, ambos dijeron que no tienen planes de matrimonio. "(¿Y matrimonio se viene?) No, no, no hay matrimonio, no hay ahí nomás. Y se terminó corte en corte", expresó Morante. Arnold confesó que no sabía sobre la carrera artística de Kukuli, pero no dejó de elogiarla.