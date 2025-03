¿Kukuli Morante confirmó regreso de Gladys a Al fondo hay sitio?

La actriz Kukuli Morante, recordada por su personaje de la Gladys en Al fondo de sitio, habló sobre la posibilidad de regresar a la exitosa serie que la hizo popular como el gran amor de Nachito. "(¿Va a regresar AFHS?) No sé, ñaño. Ya vuelta, yo creo que la Gladys se ha perdido y no tiene GPS, por eso no la ubican y está inubicable o fácil ya está en otro país como Dubái y es una próspera empresaria", expresó.