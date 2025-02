Korina Rivadeneira hizo denuncia en sus redes: "No soy yo"

Korina reveló que tuvo que desvincular su número de sus cuentas bancarias y cerrarlas, pues temía que le roben dinero. "Muchísimo cuidado cuando tengan el teléfono fuera de servicio, puede que se estén haciendo pasar por ustedes. Actualmente, no tengo servicio y el chip que me dieron no funciona. No sé qué hacer", concluyó.