¿Korina Rivadeneira dejará todo para actuar en el extranjero? Así respondió a propuesta

Korina Rivadeneira habló de su faceta diaria como madre y lo complicado que ha sido conectar su pasión por la actuación y su rol en casa con sus dos hijos, fruto de su matrimonio con Mario Hart: “Estoy full, a veces no sé cómo equilibrarme y termino agotadísima, duermo poquísimas horas, pero estoy feliz porque estoy logrando hacer todo, estoy logrando balancearlo. Cuando llego a la casa lo que hago es dedicarme a los niños al 100%, así sea poquitito tiempo, pero yo hago todo para ellos”. Además de ello, la venezolana tendría miras en otro país para seguir desarrollándose en la actuación y confirmó que se va con todos los integrantes de su hogar: “Bueno de hecho, hace poquito hice un casting para una película en el extranjero, así que estoy esperando que me digan que sí (…) agarramos maletas, porque yo me llevo a mi familiaquito hice un casting ra niños al 100”.