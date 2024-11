Karen Dejo y Onelia Molina se reconciliaron en detrás de cámaras.

Karen Dejo estaba haciendo su reclamo cuando Onelia Molina la interrumpió, por lo que la combatiente terminó explotando. La bailarina no soportó que su compañera dejara entrever que no está atenta a la competencia y la calló en vivo. "No estoy hablando contigo (Yo sí) no me importa lo que digas. Te voy ganando, no me molestes. Yo estoy atenta de lo que tú crees", dijo molesta.