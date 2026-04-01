Karen Dejo vivió terrible momento en Canadá: "Muy mal de salud"

El chico reality quiso "sincerarse" en vivo y le confesó a 'La Carlota' de quién se había quedado impresionado. "Lo que pasa es que desde que llegué al canal, me quedé enamorado de una mirada hermosa y es la de Karen Dejo", dijo y a lo que la guerrera no dudó en chotearlo de inmediato. "No, papito mira para otro lado, por favor, que yo estoy con novio", sentenció.