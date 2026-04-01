Karen Dejo vivió terrible momento en Canadá: "Muy mal de salud"

Karen Dejo se tomó unos minutos para contarles a sus seguidores los difíciles días que vivió en Canadá.
Karen Dejo decidió viajar a Canadá para visitar su actual pareja luego de quedar fuera de Esto es Guerra, sin imaginar todo lo que viviría. La chica reality se tomó unos minutos para contarle a sus seguidores que sufrió un terrible dolor de estómago que la mantuvo en cama los primeros días que llegó al extranjero. A través de las historias de su cuenta de Instagram, la bailarina relató su delicado estado de salud.
Karen Dejo fue eliminada de Esto es Guerra y los combatientes con los guerreros quedaron en shock. Tras una larga ronda, donde la bailarina y Jota Benz tuvieron que elegir al azar maletas para saber si tenían la palabra eliminación, fue la chica reality quien terminó agarrando el maletín que la dejó fuera del programa.
Sus compañeros se quedaron muy sorprendidos con la situación y no dudaron en acercarse a la también actriz para darle el abrazo de despedida. "Totalmente agradecida con Esto es Guerra porque me dio la oportunidad de mantenerme a través de los años. Me dio esa alegría y la oportunidad de seguir luchando", dijo antes de irse del set.
Piero Arenas estuvo como invitado en Mande Quien Mande para ser parte de una secuencia de ayuda sociales, pero antes de que comenzara con su participación hizo una revelación sobre Karen Dejo y que dejó a todos en shock.
El chico reality quiso "sincerarse" en vivo y le confesó a 'La Carlota' de quién se había quedado impresionado. "Lo que pasa es que desde que llegué al canal, me quedé enamorado de una mirada hermosa y es la de Karen Dejo", dijo y a lo que la guerrera no dudó en chotearlo de inmediato. "No, papito mira para otro lado, por favor, que yo estoy con novio", sentenció.