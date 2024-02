Karen Dejo no descarta salir embarazada de su nuevo galán

Karen Dejo se siente muy bien con su nueva relación con Shahid Khan y no descartó convertirse en madre por segunda vez. "No voy a hablar de ese tema y cuando se apague la cámara lo conversamos. Que pase lo que tenga que pasar. No sé. Yo me siento bien, contenta y tranquila", explicó la "Sabrosura" al evitar más detalles.