Karen Dejo indignada con Vania Torres tras polémica: "Soy mamá".

Karen Dejo no ocultó su incomodidad contra Vania Torres tras su polémico enfrentamiento en cada competencia de Esto es guerra y es que la combatiente aseguró que no le gusta la gente que tiene la boca muy suelta, en alusión a los calificativos de la guerrera cuando tildó a la "Sabrosura" como que juega sucio y lo hace con maldad. "No me gusta la boca suelta de las personas. Yo soy mamá", dijo Karen.