Karen Dejo descartó relación con empresario norteño: "El único amor de mi vida es mi hija"

"No me digan nada de amor. Yo estoy tranquila. No me interesa ningún hombre, no me interesa nadie. Me interesa mi trabajo con el cual yo prospero, me interesa mi familia. No es que no le diga no, pero ahora no me suma. Ahora yo quiero plata, quiero trabajar. El único amor de mi vida es mi hija y mi familia por la cual peleo y lucho continuamente. Uno se puede divertir pero en amores, no", expresó.