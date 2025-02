July recordó a Cristóbal y Salvador tuvo inesperada reacción

July (Guadalupe Farfán) no pudo evitar ponerse nerviosa al revelar que se está conociendo con Salvador (Carlos Thornton) en la temporada 12 de Al fondo al sitio 2025. La prima de Jimmy no pudo evitar recordar a Cristóbal (Franco Pennano) y el chef quedó impactado. "(¿Y Cristóbal, dónde está?) En esta casa ya no hablamos sobre él, esa persona y no decimos su nombre, tampoco. No, no, prefiero que no", comentó a Jazmín Pinedo.