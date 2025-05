Julián Zucchi reveló cómo es su relación actual con Yiddá Eslava.

Julián Zucchi habló en exclusiva para América Hoy y se animó a confesar que fue obligado a grabar el video de su separación con Yiddá Eslava. El actor argentino aclaró que él nunca estuvo de acuerdo de hacer el clip. "En octubre nos separamos con un video bonito que jamás yo pedí hacer, que me obligaron hacer. Yo no obligué a nadie, a mí me obligaron a grabar ese video", acotó.