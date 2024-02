Johanna San Miguel expone a sujetos que la acosan en redes: "Muy vulgar"

Johanna San Miguel no se quedó de brazos cruzados y decidió exponer a los sujetos que le comentan obscenidades en su cuenta de Facebook. La conductora utilizó las historias de su Instagram para explicar el porqué ya no ignorará los terribles comentarios que recibe y publicó algunos rostros de los hombres que la acosan. "Cuando se pasan se pone perverso y vulgar. Yo muchas veces me callo la boca y elimino, pero si lo hacen conmigo con una mujer madura, no me quiero imaginar las cosas que le harán a las chibolas", dijo.