¿Jimmy es el verdadero hijo de Claudia y Koky en AFHS?

Jimmy no dudó en aceptar el pedido de Koky de verse tras ser señalado como el culpable de envenenar a Francesca (Yvonne Frayssinet). Y es que el ex de Charo tuvo que escapar de Las Nuevas Lomas al ser descubierto y antes de irse del país quiso despedirse de su hijastro."Solo quería que sepas que eres como un hijo para mí. Siempre voy a estar orgulloso de ti. Necesitaba decírtelo, por eso quería verte. No puedo (entregarme)", dijo Koky a Jaimito.