Jefferson Farfán recordó abandono de su papá: "Ahorita estaría en mi mansión"

"Mi papá conmigo, siempre que nos hemos visto, es una relación amical. Siempre lo jodo, pero la comunicación con mi papá es de amigos. Mi papá sabe que no ha estado conmigo, pero mi mamá nunca inculcó que lo juzgue... No soy nadie para juzgarlo. El que juzga es el de arriba. Mantenemos un respeto, cuando veo lo saludo, pero siempre sale la chacota, lo jodo: 'Por qué no me diste mi tarro de leche, ahorita estarías en mi mansión'. Se mata de risa, le gusta".