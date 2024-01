Jazmín Pinedo y su contundente respuesta sobre tener hijos con Pedro Araujo.

Jazmín Pinedo quedó impactada cuando su productor le preguntó en vivo si le gustaría tener hijos con su novio Pedro Araujo al verla muy emocionada tras presentar una nota del hijo de Korina Rivadeneira y Mario Hart. "La verdad que es una ternurita. ¿Me antoja? Me antoja un pan con palta, eso me antoja tiempo. No, Luchito, tiempo al tiempo, paso a paso y piano a piano", manifestó al presentadora entre risas antes de pasar a otro tema.