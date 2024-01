¿Jazmín Pinedo y Pedro Araujo planean casarse y tener hijos? Esto aclaró la conductora

“Siempre estoy haciendo muchas bromas, pero no te voy negar que sí me siento como tranquila de estar en una relación que tiene, espero yo, para mucho rato. Nos llevamos súper bien, estamos como que muy conectados en muchas cosas, en cómo pensamos hacia adelante. Pensar, así como en casarse, tener hijos me da terror, no te voy a mentir creo que le tengo miedo bastante, pero creo que las cosas se dan como se debe, es cuando Dios quiera, por ahora no hay que correr ¿cuál es el apuro?”, explicó.