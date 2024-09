Jazmín Pinedo sufrió incidente en vivo: "Casi me caigo".

Jazmín Pinedo estaba entrevistando a la cantante Angie Chávez cuando sufrió un incidente en vivo al intentar colocarse a un costado para dar pase a la presentación de la intérprete. La "Chinita" se tropezó, pero logró salir bien a tal punto que solo quedó como una anécdota. "¡Ay! Casi me caigo. No te preocupes siempre me pasa", expresó entre risas.