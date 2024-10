Jazmín Pinedo sorprendió al presentar a su "ex" en vivo.

Jazmín Pinedo sorprendió a su público al invitar al set de Más Espectáculos a su "ex". "Les voy a presentar a mi ex, a mi ex, lo he querido muchísimo, ya no lo quiero tanto, la verdad, últimamente, porque estamos como muy alejados. Bueno, así es la vida porque por motivos de fuerza mayor nos tuvimos de separar. Hoy está con nosotros mi excompañero de trabajo Jaime ‘Choca’ Mandros", fue así como la "Chinita" presentó al conductor de "En la mesa".