Jazmín Pinedo opinó sobre polémica Yiddá Eslava y Julián Zucchi.

La expareja de Gino Assereto criticó la reacción de Julián Zucchi al escudarse en su psicólogo cuando aceptó unas coordinaciones con Yiddá. "O sea, dices una cosa un día y al día siguiente haces otra, no se trata de cualquier persona, se trata de los hijos y ella probablemente los está cuidando e igual que Julián, yo me imaginé que ambos quieren lo mejor para esos niños, y lo mejor para esos niños definitivamente no es lo que está pasando", acotó.