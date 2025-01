Jazmín Pinedo opinó sobre pelea de Pamela López y mamá de Cueva

Pamela López en entrevista para Radio Panamericana fue bastante firme al contar cómo fue la mamá de Christian Cueva la ‘aceptó’ como parte de la familia: “La señora muy abiertamente me dijo ‘¿sabes qué? Yo te he mandado a ver con brujos y sé que eres una buena persona y por eso acepto que estés con mi hijo’. Eso me lo dijo en principio (¿Así?) Sí, irónicamente”.