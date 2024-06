Jazmín Pinedo fue víctima de estafa: "Yo di más de 100 mil soles"

"A mí hace tres años me pasó algo similar. Una persona cercana se me acercó a pedirme dinero, yo le di y te habló de mucho más de 100 mil soles. La persona me devuelve y, como que primero se ganan tu confianza hasta que dicen 'ya la tengo servidita', me pidieron más de dinero. Esta persona era de confianza de mi alrededor", comenzó contando.