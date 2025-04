¿Jazmín Pinedo fue "despedida" en vivo y Queca será su reemplazo?

"Lamentablemente, acabo de recibir una llamada del gerente general de América Televisión. ¿Qué ha pasado? Se preguntaran ustedes, Jazmín Pinedo ha sido despedida de este humilde bloque de 'Más espectáculos', Jazmín lo siento tanto, no das risa, no dices bien las notas, por tanto han contratado a Queca, vaya, nomás, llega tarde, todo el día come huevo duro", expresó.