¿Jazmín Pinedo envió indirecta? "¡Ojo! Todavía no me he casado"

Jazmín Pinedo hizo una inesperada declaración cuando bailaba el tema "Soltera" de Shakira al dejar en claro que aún no se ha casado. "No, esa parte no me cuadra porque no estoy tan, tan soltera porque todavía no me he casado. ¡Ojo! Todavía no me he casado", comentó la conductora. ¿Habrá sido una indirecta para su novio Pedro Araujo?