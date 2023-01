Jazmín Pinedo defendió a Gino Assereto de rumores sobre su orientación sexual con contundente mensaje

Jazmín Pinedo salió en defensa de Gino Assereto tras los rumores sobre su orientación sexual que se generó en las redes sociales. La conductora decidió pronunciarse al respecto y recordó algunos episodios que ella vivió junto a su ex al respecto cuando el integrante de Esto es guerra cambiaba de look o protagonizaba una sesión de fotos diferente.

"He sido testigo de cómo él se toma este tipo de comentarios. Él se los toma con humor, se ríe e incluso jugó con esta idea para sacar la canción 'Saliendo del clóset' porque Gino tiene esa virtud de tomarse las cosas con calma (...) Él ya dijo que no, que esa no es su orientación sexual y si la tuviera no tendría ningún problema en decirlo porque él es así es una persona bastante relajada y sin ningún problema en expresarse", señaló.