Janet Barboza confesó lo que realmente piensa de Milett Figueroa

"Voy a decir qué pienso de Milett. Ella no lo sabe porque no se lo he dicho. Siento que Milett es una niña grande, es alegre, siempre está con una sonrisa, siento que tiene un potencial realmente increíble, que ella aún no lo sabe, porque eso nos pasa mucho cuando somos jóvenes. Hay un potencial que la persona más adulta lo ve y dice 'oye, caramba, mira, tú puedes hacer y créetelo'", señaló Janet Barzoba.