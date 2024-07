Irma Maury y Edgar Vivar protagonizaron tierno beso en el circo.

Irma Maury fue consultada por la posibilidad de regresar a las nuevas temporadas de Al fondo hay sitio como Doña Nelly u otro personaje. La actriz sorprendió al asegurar que no descarta volver a la teleserie. "Con otro personaje, claro. Yo no cierro las puertas a ninguna parte, pero a mí no me han dicho nada de ningún otro personaje", contestó.